Verdachte in Maarssen aangehouden voor aanval op politie

MAARSSEN - Vanochtend is een 51-jarige man uit Maarssen aangehouden omdat hij een dag eerder de politie heeft aangevallen met een steen en eieren. Daarbij is de steen door de ruit van een dienstauto gegooid. De politie roept getuigen op zich (anoniem) te melden.

De aanval gebeurde op donderdag 29 april, rond 16.15 uur. Toen de politiecollega’s richting de Gageldijk in Maarssen reden werd de auto van dichtbij bekogeld met de steen. Dit leverde niet alleen schade op aan de auto, maar zorgde ook voor een zeer gevaarlijke situatie voor de mensen in de auto.

Kort nadat dit gebeurde is er door de politie gezocht naar de verdachte. Deze werd niet meteen gevonden, maar kon de volgende ochtend worden aangehouden op de Gageldijk. Intussen is hij voorgeleid.

De politie is op zoek naar getuigen die meer hebben gezien van deze aanval. We begrijpen dat het soms lastig kan zijn om een melding te doen als je iemand kent of vaker ziet. Je kunt dan ook anoniem melden bij M. Zij zorgen ervoor dat alleen de informatie die niet naar u te herleiden is wordt doorgegeven aan de politie.