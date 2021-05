Vertraging door ongeval op A27 bij Amelisweerd

UTRECHT - Door een ongeluk op de A27 tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Lunetten is een uur vertraging ontstaat. De ANWB meldt dat de file inmiddels is opgelopen tot 6 kilometer.

Door het ongeval zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer vanuit Almere richting Breda heeft daar de meeste hinder van, maar ook op de A28 loopt het vast.

De berging van het ongeluk is in volle gang. Bij het ongeluk zijn twee auto's betrokken. Niet duidelijk is of er mensen gewond zijn geraakt. (Foto's: Koen Laureij)