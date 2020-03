UTRECHT - Donderdagmiddag heeft het Arrestatie Team een persoon uit een woning gehaald aan het Thomas a Kempisplantsoen in Utrecht.

De man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis.

De man was een bedreiging voor zichzelf en de buurt. Hierop werd het AT ingezet. De omgeving was afgezet en de brandweer stond stand by. (Foto's: Menno Bausch)