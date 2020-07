Verwoestende voertuigbrand in Soest

SOEST - In de nacht zondag op maandag is de brandweer van Soest uitgerukt voor een voertuigbrand aan de Koninginnelaan.

Een kostbare bolide stond volledig in lichte laaie en het koste de brandweer moeite om het vuur te bedwingen. Rond 02.00 uur was de brand onder controle, maar had het vuur zijn verwoestende werking al uitgevoerd.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. (Foto's: Caspar Huurdeman)