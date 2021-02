Vier aanhoudingen in groot drugsnetwerk Utrecht

UTRECHT - Op woensdag 17 februari hield de politie vier verdachten aan voor drugs gerelateerde delicten. Twee van hen worden er van verdacht tot de top van de Utrechtse drugshandel te behoren. Op vier locaties in Utrecht noord en zuid, één in Nieuwegein en één in Soesterberg werden zoekingen gedaan. Hierbij werden onder andere kilo’s harddrugs met een straatwaarde van meer dan 150.000 euro, een grote hoeveelheid aan contant geld en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Een auto en twee mogelijk dure horloges werden ook in beslag genomen. Deze aanhoudingen volgen op de aanhouding van 16 straatdealers eind 2020.

Politie, gemeente en OM werken samen om op verschillende manieren en op verschillende niveaus de Utrechtse drughandel aan te pakken. Zo werden in november en december 2020, 16 straatdealers opgepakt die uit politieonderzoeken naar boven waren gekomen. De 500 contacten – klanten - in hun dealertelefoons kregen een sms met een link naar hulpverlening voor verslaving, schulden en om uit het drugscircuit te stappen. In de tussentijd liep ook dit onderzoek naar een netwerk dat zich vermoedelijk bezighoudt met omvangrijke handel in cocaïne en heroïne in en om Utrecht. In dit onderzoek zijn nu vier mannen aangehouden (28, 26, 23 en 23 jaar oud, allen uit Utrecht). Twee hoofdverdachten worden verdacht van grootschalige handel in cocaïne en heroïne in Utrecht en transport hiervan naar het buitenland. De twee andere aangehouden verdachten worden ervan verdacht een beperktere, faciliterende rol te hebben gehad. Na de aanhoudingen loopt het onderzoek nog door.

Ogen en oren van bewoners zijn onmisbaar bij het bestrijden van drugshandel. Meld verdachte situaties via 0900-8844, bij uw wijkagent of anoniem via 0800-7000.