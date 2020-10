Vier auto's in beslag genomen bij inval Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Bij een inval door de FIOD en de belastingdienst zijn bij een bedrijf in Nieuwegein zeker vier auto's in beslag genomen. Op dit moment kan de FIOD alleen zeggen dat het om een onderzoek gaat naar belastingfraude. Bij de inval waren ook twee deurwaarders aanwezig. Meer informatie wordt aan het eind van de middag bekend gemaakt via een persbericht.

Het onderzoek lijkt zich te richtingen op autobedrijf 'Auto Hussel'. Op hun website staat dat ze gespecialiseerd zijn in 'de in- en verkoop van gebruikte auto's aan particulieren en bedrijven'. Het bedrijf bevindt zich aan de 5e Garnizoensdok 7, een zijstraat van de Waterliniedok.

De locatie wordt onderverhuurd bij een bouwbedrijf. Een medewerker van het bouwbedrijf zegt niets met de praktijken te maken te hebben en wil dan ook niet met de inval geassocieerd worden.

