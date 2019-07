Vier gewonden bij ongeval Joseph Haydnlaan Utrecht

UTRECHT - Op de Joseph Haydnlaan in Utrecht zijn vanmiddag drie auto's met elkaar in aanrijding gekomen. Een vierde auto, die langs de kant geparkeerd stond, is ook zwaar beschadigd geraakt.

Twee auto's reden op elkaar en daarna werd ook nog een voorganger en een geparkeerde auto geschampt. De voorganger kon zijn weg vervolgen, maar de andere drie auto's moesten door een berger worden weggesleept.



De vier gevallej gewonden zijn naar diverse ziekenhuizen overgebracht. Eén bestuurder is aangehouden, mogelijk reed hij onder invloed.

De brandweer kwam ter plaatse om de personen uit de voertuigen te bevrijden.

Foto's Koen Laureij