Vier gewonden bij tramontsporing Nieuwegein

NIEUWEGEIN - De herstel- en bergingswerkzaamheden bij de gecrashte tram op de kruising in Nieuwegein is in volle gang. Twee grote kranen en ander groot materieel is ingezet om onder andere de bovenleiding te herstellen en de tram weg te takelen. Wanneer de herstelwerkzaamheden klaar zijn is onzeker.

Woensdagmorgen kwam op de kruising op de Roerdomplaan een automobilist in botsing met de tram. De tram ontspoorde en kwam op het tramperron terecht. Zes mensen raakten licht gewond, vier van hen moesten naar het ziekenhuis. (Foto's: Koen Laureij)