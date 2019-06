Vijf aanhoudingingen in Amersfoort, Baarn en Leusden

AMERSFOORT/BAARN/LEUSDEN - Bij vijf woonadressen in Amersfoort, Baarn en Leusden hield de politie op dinsdag 4 juni tegelijkertijd vijf verdachten aan voor het dealen in harddrugs. Het gaat om verdachten in de leeftijd van 18 tot 34 jaar die wonen op vijf adressen, soms nog in het ouderlijk huis. Na de aanhoudingen volgden zoekacties in de woningen.

Erik Schuiteman is vanuit het politieteam Amersfoort al diverse jaren betrokken bij de aanpak van harddrugshandel in Amersfoort en omgeving. Menig drugsdealer wist hij samen met collega’s al aan te houden en ook ditmaal is de actie zorgvuldig voorbereid:

“We verdenken al deze mannen van verkoop van drugs aan klanten in Amersfoort, maar ook in omliggende gemeenten als Baarn, Bunschoten, Hilversum, Leusden en Woudenberg. Vermoedelijk werkten ze onafhankelijk van elkaar in dit gebied. Bij de zoekacties in de huizen troffen we drugs en verwerkingsmateriaal van drugs aan, maar we hebben ook beslag op goederen gelegd zoals merkkleding, dure horloges en telefoons, zonnebrillen, computers en een scooter en een auto en een bedrag in contanten. Dergelijke ondermijnende praktijken mogen niet lonen. Bij een veroordeling zal het Openbaar Ministerie ook de criminele winst proberen af te pakken. Zo tref je hen direct in de portemonnee en wordt het crimineel verkregen vermogen uiteindelijk teruggegeven aan de maatschappij.”

Erik weet intussen wel hoe het werkt: “Verkopers van harddrugs beschikken over telefoonlijsten van huidige en voormalige klanten. Die verzameling voormalige klanten is een interessante en waardevolle groep voor ons. Want zij kunnen ons helpen, om deze vorm van ondermijning nog méér te bestrijden. Dit zijn mensen die ooit harddrugs hebben gekocht, maar het leven nu op orde hebben. Alleen worden ze nog regelmatig via sms’jes benaderd door dealers. Deze mensen willen uiteraard dat dit stopt. Maar hoe? Wij kunnen helpen, want voor ons als politie zouden deze telefoonnummers heel waardevol kunnen zijn voor de opsporing; Een mooi uitgangspunt voor nader onderzoek naar deze handelaren.“

Erik Schuiteman roept deze groep voormalige kopers dan ook op om de telefoonnummers van dealers vooral door te geven aan de Politie.

De Gemeente Amersfoort bekijkt de mogelijkheid om als bestuurlijke maatregel de betreffende verdachten een last onder dwangsom op te leggen. Deze maatregel betekent dat als zij weer betrapt worden op de verkoop van drugs in de stad, zij een boete van 10.000 euro opgelegd krijgen. Andere gemeenten kunnen alleen een last onder dwangsom opleggen als er eerder op hun gemeentelijk grondgebied door de verdachten drugshandel is bedreven.



Drugshandel is een vorm van ondermijning. Ondermijning ondergraaft onze rechtstaat. Andere voorbeelden van ondermijning zijn hennepteelt, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning kan naar de oppervlakte komen in de vorm van overlast, milieuvervuiling(dumpen drugsafval), onverklaarbaar bezit, intimidaties en machtsposities van (groepen) personen. Voormalige kopers van drugs, bewoners, ondernemers, etc. kunnen helpen door signalen door te geven aan de politie. Zo kunnen wij samen een vuist maken om deze vorm van ondermijning krachtig te bestrijden.



Heb je het gevoel dat er iets niet klopt in relatie tot ondermijning? Of word je nog altijd benaderd door drugsdealers met de vraag of je nog drugs wilt kopen? Meld het! Bel 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Of doe een melding via het tipformulier van politie.nl. Anoniem melden kan via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000 of via M-Online.