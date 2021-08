Vijf mensen gered bij brand Utrecht

UTRECHT - Vanmorgen is brand uitgebroken in een meterkast bij een winkel/restaurant aam de Servetstraat in Utrecht. De brandweer heeft vijf personen uit de woningen boven de brandlocatie gered. Vier van hen zitten aan het zuurstof.

Uiteindelijk is één persoon per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De hulpdiensten zijn inmiddels aan het opruimen en de omliggende straten worden weer vrijgegeven.

De brand woedde bij een klein soort bakkerswinkeltje pal naast de Domtoren in Utrecht. De vijf bewoners van de woning naast deze winkel zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht en aan de ambulancedienst overgedragen. Zeker vier van hen zijn werden aan het zuurstof gezet.

Aanvankelijk zou veel rookontwikkeling zijn geweest bij de brand. De brandweer zette daarom meer materieel in om te voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden. Uiteindelijk hebben de brandweerlieden dat weten te voorkomen.

De brand woedde in een meterkast, maar hoe die kon ontstaan is nog onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)