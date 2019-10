Voertuig over de kop in Houten

HOUTEN - Op het Oostrumsdijkje tussen Houten en Werkhoven is rond middernacht een automobiliste over de kop geslagen.

Het Oostrumsdijkje is een lange rechte weg waar halverwege een slalom gemaakt moet worden om een boerderij. Ter hoogte van deze slalom raakte de bestuurster van de weg. De auto maakte een klap in de berm en sloeg over de kop.

Omstanders hielpen het slachtoffer uit de auto waarna hulpdiensten de zorg overnamen. De bestuurster is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. (Foto's: Koen Laureij)