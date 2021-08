Voetganger gewond na aanrijding Woudenberg

WOUDENBERG - Vrijdagmiddag heeft er op de kruising N224-Zeisterweg en de Traayweg een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een voetganger. De voetganger is na de aanrijding tien meter verder terecht gekomen. De bestuurder is ongedeerd.

De voetganger is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De gealarmeerde traumahelikopter is onderweg naar het ongeval afgemeld. Een deel van de Woudenbergseweg was afgesloten voor verkeer tijdens de afhandeling van het ongeval. (Foto's: Bart Sinke)