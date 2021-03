Voetgangers gewond bij ongeval in Soest

SOEST - Twee voetgangers in Soest zijn woensdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval. Zij werden aangereden door een auto in de buurt van een zebrapad op de Soesterbergsestraat, vlakbij Plein van Zuid.



Bij de aanrijding raakte een van de voetgangers zwaargewond. Het zou gaan om een vrouw die ter plekke door medewerkers van de ambulance werd gestabiliseerd en naar het ziekenhuis is gebracht.



De andere voetganger raakte ook gewond, maar minder ernstig.

Foto's Caspar Huurdeman