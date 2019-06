Vrachtwagen kantelt na ongeluk A27 bij Utrecht

UTRECHT - Op de A27 bij Utrecht is vanmorgen een vrachtwagen gekanteld. De truck kwam op het knooppunt Lunetten in botsing met een personenauto waarna de bestuurder van vrachtwagen de controle over het stuur verloor. De vrachtwagen kantelde boven op de vangrail en gleed daarna nog zeker 20 meter door.

De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De twee inzittenden van de vrachtwagen kwamen er met lichte verwondingen vanaf en hoefden niet naar het ziekenhuis.

Rijkswaterstaat verwacht nog uren bezig te zijn met de berging van de vrachtwagen en het herstellen van de vangrail. De politie doet momenteel onderzoek op de snelweg.

Op de verbindingsweg van de A12 richting de A27 naar Hilversum zijn twee rijbanen afgesloten. De verbindingsweg van de A12 uit de richting van Arnhem naar de A27 is afgesloten. Ook op knooppunt Ouderrijn is zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A12 vanuit Den Haag richting Arnhem ontstaan lange files. (Foto's: Koen Laureij)