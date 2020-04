Vrachtwagen uitgebrand op de A27 bij Eemnes

EEMNES - Maandagmiddag rond 16.00 uur is er brand ontstaan bij een vrachtwagencombinatie op de A27 bij knooppunt Eemnes.



Het voertuig brandde volledig uit ondanks de inzet van de brandweerliden. De oorzaak van de brand is onbekend. Door de brand was een deel van de weg afgezet. Verkeer ondervond flinke hinder en werd via mediakanalen aangeraden om een andere route te kiezen.



Een motorrijder negeerde de wegafsluiting en werd bij het Tango-tankstation in Eemnes ingerekend door de politie. (Foto's: Caspar Huurdeman)