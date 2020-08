Vrachtwagens branden uit bij PostNL Amersfoort

AMERSFOORT - Bij een vestiging van PostNL aan de Basicweg in Amersfoort zijn in de vroege ochtend drie vrachtwagens in vlammen opgegaan. De trucks stonden met trailer aan de zijkant van het gebouw op enkele tientallen meters van elkaar. Onduidelijk is nog hoe de brand kon ontstaan.

De brandweer zette veel materieel in omdat de vrachtwagens tegen het gebouw van PostNL aanstonden. Door de snelle inzet wist de brandweer overslag te voorkomen en bleef de brand beperkt tot drie vrachtwagens en twee trailers. (Foto's: Koen Laureij)