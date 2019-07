Vrouw botst frontaal op container en raakt bekneld

UTRECHT - Op industrieterrein Lage Weide is op de Mesonweg een vrouw met haar auto fromtaal op een container gereden. Daardoor kwam ze bekneld te zitten in haar voertuig. De brandweer moest er aan te pas komen om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden.

Volgens een woordvoerder de brandweer is de vrouw er slecht aan toe. Ze is per ambulance overgebracht naar het UMC in Utrecht.

Foto's Koen Laureij