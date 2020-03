Vrouw gewond na frontale aanrijding met vuilniswagen in Bilthoven

BILTHOVEN - Bij een aanrijding in Bilthoven is zaterdagmorgen een vrouw gewond geraakt. De automobilist botste frontaal op een vuilniswagen. Het ongeluk gebeurde op de Soestdijkerweg-Noord ter hoogte van de Bilderdijklaan. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer van Den Dolder kwam ter plaatse en heeft het ambulancepersoneel ondersteund.



De Soestdijkerweg Noord was afgesloten voor het overige verkeer. Een traumahelikopter die al onderweg was werd door de medewerkers van de ambulancedienst geannuleerd. De oorzaak van de botsing is nog onbekend.



Foto's Menno Bausch