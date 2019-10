WOUDENBERG - Aan de Maarsbergseweg in Woudenberg is een vrouw vanmorgen hard ten val gekomen op het wegdek. Omdat de vrouw even buiten bewustzijn was werd ook een traumahelikopter gealarmeerd. Deze bleek later niet nodig.

Met forse verwondingen in het aangezicht werd de vrouw per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto's Menno Bausch