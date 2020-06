Vrouw onder auto meters meegesleurd in Odijk

ODIJK - Bij winkelcentrum De Meent in Odijk is een vrouw tientallen meters meegesleurd door een auto. Mogelijk werd de bestuurder onwel of had hij geen controle meer over het gaspedaal.

Een geparkeerde auto werd geramd. Verder lijkt er geen schade ontstaan, maar veel winkelend publiek was getuige.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een opgeroepen traumahelikopter werd niet afgewacht.

Foto's Koen Laureij & Menno Bausch