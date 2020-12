Vrouw overleden bij ongeluk Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Bij een ongeval op de A2 bij Nieuwegein is een vrouw om het leven gekomen. Verschillende bronnen melden dat het gaat om een 20-jarige vrouw. Een Duitse Audi crashte woensdagavond met vermoedelijk hoge snelheid en botste achterop de auto van de vrouw. Meerdere auto's raakte bij het ongeluk betrokken, maar gewonden vielen er verder niet.

De inzittenden van de Audi zijn er na het ongeluk vandoor gegaan. Een grote zoekactie werd opgezet. Een politiehelikopter vloog uren boven het gebied, maar vooralsnog zijn er geen personen aangetroffen. Momenteel is nog onduidelijk hoeveel personen er precies uit de auto zijn gevlucht.

De politie trof na het ongeval jerrycans aan in de Audi. Omdat onduidelijk was wat er in de jerrycans zat en er mogelijk nog meer in de auto lag werd uit voorzorg de snelweg in beide richtingen afgesloten. De politie hield er rekening mee dat er mogelijk explosieven in de auto zouden liggen, maar onderzoek wijst uit dat daarvan geen sprake was. Ook de stof in de jerrycans bleek niet gevaarlijk.

Het onderzoek en het herstel van de vangrail gaat waarschijnlijk tot in de vroege ochtend duren. De rijbaan richting Den Bosch is inmiddels weer open, maar de rijbaan richting Amsterdam zal tot zeker 07:00 uur afgesloten zijn. (Foto's: Koen Laureij)