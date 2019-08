Vrouw valt in kelder bij woning Den Dolder, traumahelikopter rukt uit

DEN DOLDER - Ambulances, politie, brandweer en een traumahelikopter zijn vrijdagavond uitgerukt naar een woning aan de Paltzerweg in Den Dolder. Een dame was in de woningvten val gekomen en lag in diepe kelder van de woning. De brandweer assisteerde met het tillen van het slachtoffer zodat de dame kon worden gestabiliseerd. De dame is per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht.

Foto's Menno Bausch