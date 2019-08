LEUSDEN - Bij een ongeval op de #Randweg in #Leusden is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen. De 69-jarige vrouw uit Hoevelaken werd geschept door een BMW X5. Ambulances en een traumahelikopter rukten uit. De vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Wij wensen betrokkenen en nabestaanden veel sterkte toe.