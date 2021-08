Vrouwen beschoten met airsoftwapen IJsselstein

IJSSELSTEIN - In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 augustus zijn twee vrouwen beschoten met een airsoftwapen op de kruising Utrechtseweg met de Beneluxweg. De politie start een onderzoek en zoekt getuigen.

Beide 20-jarige slachtoffers stonden rond 00.50 uur op bovengemelde kruising met elkaar te praten en werden plotseling uit een passerend voertuig beschoten met een airsoftwapen. De vrouwen werden hierbij geraakt en één van hen raakte licht gewond. De verdachten kwamen uit de richting van de Zomerdijk en sloegen met hun auto rechtsaf op de Beneluxweg in de richting van de Baronieweg. Van de inzittenden in de auto is alleen bekend dat het om mannen ging. De auto waarin de verdachten reden betrof een klein model in de kleur grijs.



De politie heeft een aangifte opgenomen en stelt een onderzoek in naar de identiteit van de verdachten.



De politie is voor het onderzoek dringend op zoek naar getuigen en mogelijke camerabeelden. Dit kunnen ook dashcambeelden zijn van een passerende auto. Mocht u getuige zijn geweest van dit incident of beschikken over bruikbare camerabeelden, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.