Wederom verdacht poststuk bij bedrijf Eendrachtlaan Utrecht

UTRECHT - Op de Eendrachtlaan Utrecht is vanmorgen weer een verdacht pakket aangetroffen. De explosieven opruimingsdienst is opgeroepen voor onderzoek. Vorige week werd in hetzelfde bedrijf ook al een verdacht pakket aangetroffen, Toen ging het niet om een explosief. Wat er wel in het pakket zat werd niet bekend gemaakt.

Foto's Koen Laureij