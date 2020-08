Wolkbreuk boven regio Bilthoven

BILTHOVEN - Een spontane bui boven de regio Bilthoven, Den Dolder en Lage Vuursche heeft voor diverse meldingen gezorgd bij de brandweer.

De N234 bij Bilthoven was tijdelijk niet toegankelijk door een omgewaaide boom. Een vrachtwagen blokte de weg tijdelijk totdat brandweer Den Dolder de boom had weggezaagd. Een zware onweersbui was boven de regio ontstaan en ging gepaard met windstoten en hagel en veel regen. De bui trok langzaam weg.

In Lage Vuursche ontstond waterschade bij een restaurant. Foto's: Menno Bausch)