Woningbrand in Bunschoten-Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Woensdagavond werd de brandweer rond 21.00 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Havenstraat.

De brand kort na de melding opgeschaald zodat er meerdere eenheden ter plaatse kwamen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De bewoners hadden hun woning tijdig kunnen verlaten en raakte niet gewond.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. de schade aan de woning is aanzienlijk te noemen. (Foto's: Caspar Huurdeman)