ZEIST - Aan de Utrechtseweg in Zeist zijn diverse woningen onder water gelopen door problemen met de waterleiding. Een hoofdleiding zou zijn gesprongen. De brandweer is met vier voertuigen ter plaatse om het water weg te pompen. De schade in de woning is groot. De gemeente en verzekeringsmaatschappijen zijn ingeschakeld voor de schade.