Woningen ontruimd na explosie in flat Utrecht

UTRECHT - In een flat aan de Alexander de Grotelaan in Utrecht is vannacht rond 02:34 uur een explosie geweest. In de portiek van de flat zijn alle ruiten gesneuveld aan de voor- en achterkant. Er ligt veel glas op straat.

De politie heeft de omgeving afgezet en een explosieven expert opgeroepen voor nader onderzoek. Die schakelde de Explosieven Opruimingsdienst in. Samen met de recherche wordt nog steeds (2,5 uur na de explosie) onderzoek gedaan. Het onderzoek lijkt zich ook op een woning op de eerste verdieping te richten. Ook in het trappenhuis wordt door de recherche beeldmateriaal gemaakt.

Meerdere woningen zijn ontruimd. De bewoners staan op straat in afwachting van meer informatie. (Foto's: Koen Laureij)