Woningen ontruimd na kelderbrand Utrecht

UTRECHT - Vanwege een felle brand in een kelderbox in Utrecht zijn meerdere omwonenden hun huis uit gevlucht. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, waardoor mensen hun huis verlieten. Een aantal bewoners ademde rook in en werd onderzocht door de ambulancedienst, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De brand was volgens Jelle Mulder, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, korte tijd uitslaand. Volgens hem zijn er geen woningen ontruimd, maar zijn er inderdaad mensen hun huis uit gegaan vanwege de rookontwikkeling. De bewoners konden worden opgevangen bij een bus die door de hulpdiensten was geregeld.

Wat er precies in brand stond is nog onduidelijk. De brandweer houdt er rekening mee dat de gasleiding in brand heeft gestaan. Daarom werden specialisten van Stedin ter plaatse gevraagd om het gas af te sluiten.

Meerdere bedrijven aan de Admiraal Helfrichlaan hebben rookschade opgelopen. De panden worden geventileerd waarna de schade zal worden opgemaakt. (Foto's: Koen Laureij)