Woningoverval in Bilthoven

BILTHOVEN - In de nacht van dinsdag 14 mei op woensdag 15 mei vond er een overval plaats bij een woning aan de Tweelingen. De bewoner werd bedreigd en enige tijd vastgehouden. De politie zoekt mogelijke getuigen.

Rond 00.45 uur werd de 43 - jarige bewoner geconfronteerd met twee mannen die kort daarvoor bij hem hadden aangebeld. Zij duwden hem naar binnen en bonden hem vast. Het slachtoffer werd geslagen maar raakte niet gewond. De twee verdachten gingen in de woning op zoek naar buit en namen spullen mee. De bewoner had zich inmiddels bevrijd en stelde de agenten op de hoogte van de overval. De recherche onderzoekt de toedracht rond de overval.



De politie komt graag in contact met getuigen van de woningoverval of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Men name is de recherche geïnteresseerd in mogelijke getuigen die kort voor de overval en na het vertrek van de verdachten een verdachte situatie hebben waargenomen of de verdachten hebben gezien. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.