Zeer grote brand ( Grip 1) Gageldijk Maarssen

MAARSSEN - Vannacht is rond 3:00 uur een zeer grote brand uitgebroken bij een bouwbedrijf aan de Gageldijk in Maarssen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand en werd ingezet op het voorkomen van overslag naar andere gebouwen.

Bij de brand komt veel rook vrij. De Veiligheidsregio Utrecht doet de oproep om ramen en deuren te sluiten en ook de ventilatie uit te zetten als omwonenden last hebben van de rook. Ook zijn veel knallen te horen, zeker in de beginfase van de brand. De knallen worden veroorzaakt door gasflessen en de dakplaten. Er zou asbest vrij zijn gekomen waarop grip 1 is afgekondigd. Meetploegen onderzoeken het verspreidingsgebied.

Het voorkomen van overslag naar andere gebouwen lijkt voor een deel te zijn gelukt. Echter is bij het bouwbedrijf een groot deel verloren gegaan. De brandweer is nog steeds bezig met blussen en heeft het sein brand meester nog niet gegeven.

Foto's Koen Laureij