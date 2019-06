Zeer grote brand aan de Strijkviertel De Meern

DE MEERN - Bij een zeer grote brand op industrieterrein Strijkviertel in De Meern is een bedrijfspand volledig in vlammen op gegaan.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere naastgelegen panden door groots in te zetten. De brandweer van De Meern kreeg assistentie van de korpsen Harmelen, Maarssen en diverse Utrechtse kazernes.

De brand werd voor het eerst gemeld rond 7 uur. Inmiddels is het sein ' brand meester' gegeven.

Over de oorzaak is niets bekend.

Foto's Koen Laureij