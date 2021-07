Zeer grote brand bij garagebedrijf in Soesterberg

SOESTERBERG - Aan de Willem Stuutlaan in Soesterberg is een grote brand uitgebroken bij een garagebedrijf. De rook is vanuit de wijde omgeving zichtbaar. Brandweer heeft veel eenheden opgeroepen.

Vlammen slaan nog steeds uit het dak en er komen enorme rookwolken omhoog. De omgeving is afgezet, maar toch trekken veel nieuwsgierigen voor sluipweggetjes dichterbij de brand. Vooralsnog is de situatie niet onder controle.

De brand blijft zich uitbreiden. De brandweer houdt daarom omliggende bedrijven nat. De brand dreigt over te slaan naar naastgelegen bedrijven. O.a. de Kwantum, I-Kook en Leen Bakker dreigen in vlammen op te gaan. De brandweer is wagens aan het verplaatsen de brand te beperken. Nog steeds stijgt een flinke rookpluim op.

15 blusvoertuigen, 3 redvoertuigen en diverse specialistische voertuigen ingezet. Met name de waterwinning is tijdens de brand lastig. Op dit moment zijn er 3 crashtenders vanuit Schiphol onderweg en één vanuit Lelystad.

De brandweer het sein brand meester gegeven. Nablussen zal nog gehele dag duren. De Richelleweg zal gehele dag afgesloten blijven. De Amersfoortseweg wordt zo snel mogelijk vrijgeven.(Foto's: Koen Laureij)