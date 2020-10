Zeer grote brand bij visbedrijf in Bunschoten

BUNSCHOTEN - Bij een visverwerkingsbedrijf aan de Haringweg in Bunschoten-Spakenburg is maandagavond rond 23.00 uur brand uitgebroken.

Omwonenden werden geadviseerd hun ramen en deuren te sluiten in verband met de rookontwikkeling en de ventilatie uit te zetten. De brandweer heeft ingezet met vierautospuiten en twee redvoertuigen. Hiermee hebben zij de brand kunnen beperken tot het gebouw. Er wordt onderzocht waar de brand zich binnen nog bevindt om deze te kunnen afblussen.

De veiligheidsregio liet rond 01.00 uur weten dat de brand onder controle was en het sein brandmeester is gegeven. Onbekend is wat de oorzaak van de brand is, het bedrijf stond leeg. (Foto's: Caspar Huurdeman)