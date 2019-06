Zeer grote brand in varkensstal Linschoten, varkens omgekomen

LINSCHOTEN - Bij een zeer grote brand in een varkensstal aan de Cattenbroekerdijk in Linschoten zijn vanmiddag veel varkens om het leven gekomen. Grote rookwolken zijn vanuit de wijde omgeving zichtbaar geweest. De woordvoerder van de brandweer bevestigd dat er veel varkens in de schuur stonden en dat die niet meer te redden zijn.

De eigenaren spreken van een drama. Het bedrijf was volgens hen op alle brandscenario's voorbereid. Zo lag er op het terrein een blusvoorziening en waren de stallen gecompartimenteert. Toch was de brand zaterdagmiddag niet te beperken en brandde een groot deel van de stal af. Hoeveel varkens in de stal zaten willen de eigenaren niet zeggen.

De brandweer van Linschoten kreeg assistentie van de brandweerkorpsen Montfoort, Woerden en Utrecht. Ook werd grip 1 afgekondigd gezien de rookontwikkeling die richting Woerden trok.

Inmiddels is de brand redelijk onder controle. De brandweer is nog uren bezig met het nablussen van de brand.

Foto's Koen Laureij