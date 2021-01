UTRECHT - Op het bedrijventerrein langs de Cartesiusweg is vanavond een zeer grote brand uitgebroken. De brand werd door een beveiliger ontdekt. In het pand was de brand dermate ver omtwikkeld dat de brandweer opschaalde naar een zeer grote brand. De brand is niet uitslaand. De brandweer blust de brand van buitenaf.

de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto's Koen Laureij