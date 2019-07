Zeker vier woningen onbewoonbaar na brand in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Als gevolg van werkzaamheden aan een dak van een woning aan de Avondgaarde in Nieuwegein is brand uitgebroken. De brand wist zich razendsnel te verspreiden naar de naastgelegen woningen. De brandweer schaalde dan ook op naar grote brand en zette vier bluswagens en twee hoogwerkers in.

De schade aan de woning is groot en deze zijn onbewoonbaar. Salvage heeft de bewoners opgevangen en elders onderdak aangeboden.

De dakdekker bleek gewond door een gedane bluspoging.