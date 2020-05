Zes verdachten aangehouden voor georganiseerde drugshandel

NIEUWEGEIN - Bij een geplande actie vanwege ernstige vermoedens van georganiseerde drugshandel, heeft de politie op zaterdag 16 mei zes personen aangehouden. De politie viel binnen in panden in de plaatsen Benschop, Haaften, Houten, Nieuwegein en Utrecht. De aangehouden personen zijn in de leeftijd van 27 tot en met 36 jaar. In diverse woningen werden huiszoekingen gedaan.

Ruim twee maanden geleden startte de politie een onderzoek op basis van binnengekomen informatie en eigen waarneming. Uit het onderzoek kwam een beeld naar voren van een groep mensen die in verschillende rollen samenwerkten bij de handel in harddrugs. De verdachten leverden drugs op bestelling. Hoofdverdachte in het samenwerkingsverband is een 36 -jarige man uit Nieuwegein.



Bij de doorzoekingen werden honderden pillen en honderden zogenaamde ponypacks met inhoud in beslag genomen. Ponypacks zijn verpakkingen die worden gebruikt voor cocaïne. Verder zijn een handelshoeveelheid softdrugs in beslag genomen evenals telefoons, computers, contant geld en vijf personenauto’s in beslag genomen. De precieze hoeveelheid aan in beslag genomen (vermoedelijke) drugs moet nog worden vastgesteld, maar het gaat om meer dan een gebruikershoeveelheid. De verdachten zijn overgebracht naar het bureau voor verhoor. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er inderdaad sprake was van (georganiseerde) drugshandel, gedurende welke periode de criminaliteit plaatsvond en welk aandeel de verdachten hebben in de verdenkingen. Het onderzoek loopt onder het gezag van de officier van justitie.



Drugshandel is ondermijnende criminaliteit. We noemen het ondermijning omdat het onze rechtsstaat ondergraaft: criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties, schaden de volksgezondheid en/of het milieu en ontwijken belastingen. Vaak gaat deze vorm van criminaliteit ook gepaard met het gebruik van geweld. Voorbeelden van ondermijning zijn drugshandel en -productie, grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Het is belangrijk om samen een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit.



Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij uw gemeente of bij de politie, via 0900–8844!