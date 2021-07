Zoekactie in water Utrecht na melding persoon te water

UTRECHT - Hulpdiensten in Utrecht zijn vannacht massaal uitgerukt voor een melding van een persoon te water in het Merwedekanaal. Ter hoogte van de Socratusbrug zou iemand in het water zijn gevallen. De persoon zou zo dronken zijn geweest dat de hulpdiensten twijfelden aan zijn verhaal en er rekening mee hielden dat er nog een persoon in het water kon liggen.

Daarom werden meerdere ambulances en brandweerteams opgeroepen om het water te doorzoeken. Ook zochten politieagenten met een bootje op het water. Zelfs een traumateam van de traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefden uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Ondertussen gingen politieagenten naar een feestje in de buurt waar de aangetroffen persoon vandaan was gekomen. Daar kon worden achterhaald dat degene waarmee die persoon op stap zou zijn geweest al veilig thuis was aangekomen.

Na een zoekactie van een uur werd de actie daarna afgebroken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie zegt altijd het zekere voor het onzekere te nemen bij dit soort onduidelijke meldingen.

UPDATE: De man die vannacht in Utrecht in het water was gesprongen blijkt dat bewust te hebben gedaan om een stukje te zwemmen. De man had alcohol gedronken en kon toen hij op de kant kwam niet duidelijk aangeven of hij alleen het water in was gesproken. Hulpdiensten hielden er daarom rekening mee dat er nog iemand in het water kon liggen en begonnen de zoekactie. (Foto's: Koen Laureij)