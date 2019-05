KAMERIK - In een woning aan de Overzicht in Kamerik stond dinsdagochtend de zolder in brand. De brand was uitslaand bij aankomst van de brandweer. Met behulp van een ladderwagen werd de brand geblust. Bij de brand raakte de bewoner gewond. Ter controle is deze overgebracht naar het ziekenhuis.

Mogelijk is de brand ontstaan door een wasdroger.