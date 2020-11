Zolderbrand in woning Sparrenlaan Baarn

BAARN - In Baarn is vannacht een brand ontstaan in een woonhuis aan de Sparrenlaan. De brand woedde op de zolder en werd door de brandweer opgeschaald naar 'middelbrand'. De bewoner is nagekeken door de ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer had een uur nodig om de brand onder controle te krijgen en het sein brand meester te geven.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend en wordt nog onderzocht.

Foto's Caspar Huurdeman