Zonnepanelen in brand bij Rijkswaterstaat depot Houten

HOUITEN - Bij het Rijkswaterstaat depot langs de A27 bij Houten is woensdagavond brand uitgebroken in de zonnepanelen op het dak. Korte tijd was rook zichtbaar, maar de brandweer had de situatie snel onder controle.

Met een ladderwagen werd de brand uit eindelijk geblust. Het nablussen zal nog wel enige tijd duren.

De brand woedde in het dak van een soort garage waar de aanhangers van strooiwagens staan. Vermoedelijk is kortsluiting de veroorzaker van de brand. (Foto's: Koen Laureij)