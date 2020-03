Dode na een schietpartij woonwagenkamp Cothen

COTHEN - Bij een woonwagenkamp aan de rand van het dorp Cothen heeft vanmorgen rond 07.00 uur een schietpartij plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is geland.

Politie met kogelwerende vesten hebben de straat afgezet. Waar precies geschoten is, is nog onduidelijk. Bewoners van het kamp staan geëmotioneerd toe te kijken. Ook enkele omwonenden komen naar de afzetting toe om te vragen wat er aan de hand is.

Het slachtoffer is aan zijn verwondingen komen te overlijden. Er is één verdachte aangehouden. Het betreft een incident in de relationele sfeer. (Foto's: Menno Bausch)