Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval in Woudenberg

WOUDENBERG - Op de Maarsbergseweg in Woudenberg is vrijdagavond een eenzijdig ongeval gebeurd. De bestuurder was hierbij de macht over het stuur verloren, sloeg over de kop en kwam vervolgens tot stilstand tegen een boom.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze kon vanwege de zware buien niet vliegen. Het traumateam kwam daarom met de auto ter plaatse.

Het slachtoffer moest door de brandweer uit de auto worden geknipt en is vervolgens zwaargewond overgebracht naar het UMC.

Foto's Kees van Kooten