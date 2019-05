Zwaargewonde bij ernstig ongeval in Zeist

ZEIST - OP de Arnhemse Bovenweg in Zeist is woensdagmiddag een bestuurder zwaargewond geraakt nadat deze in aanrijding kwam met een aanhanger. De bestuurder raakte bekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer uit de auto worden geknipt. Ook kwam een traumateam per helikopter ter plaatse om het ambulancepersoneel te ondersteunen.

De bestuurder is zwaargewond overgebracht naar het UMC in Utrecht.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.