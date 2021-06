Zwaargewonden bij frontale aanrijding in Soest

SOEST - De brandweer heeft de inzittende van een Porsche uit de auto bevrijd na een ongeval op de Soesterbergsestraat in Soest. De man is met onbekende verwondingen overgedragen aan ambulancepersoneel.



De auto kwam frontaal in aanrijding met een bestelbus. De bestuurder kwam bekneld te zitten in zijn voertuig.



Het ongeluk gebeurde net buiten de bebouwde kom in een bocht die als gevaarlijk bekend staat. De politie tast voorlopig in het duister over de toedracht. Op de weg is geen enkel remspoor te vinden, of een andere aanwijzing van wat er gebeurd is. De wrakken van beide voertuigen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

Foto's Caspar Huurdeman