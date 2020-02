Zwembad in Houten ontruimd om afgestoken vuurwerk

HOUTEN - Zwembad de Wetering in Houten is vrijdagavond ontruimd. In het gebouw werd een brandlucht geroken en het brandalarm ging af. Ongeveer 10 mensen moesten het gebouw verlaten.

De brandweer was er snel bij, omdat het zwembad aan de overkant van de brandweerkazerne is gelegen. Het vermoeden bestaat dat er vuurwerk is afgestoken en dit het brandalarm activeerde en de rook verspreidde. Na controle kon de brandweer retour naar de kazerne.

Foto's Koen Laureij